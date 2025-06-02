Троих подростков поймали на мотоциклах в Рязанской области

На улице поселка Брыкин Бор и села Бельское Спасского района Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции остановили подростков 13, 16 и 17 лет, которые управляли мотоциклами, не имея водительского удостоверения. Об этом сообщает госавтоинспекция Рязанской области.

В отношении подростков составлены административные протоколы по статьям: 12.7 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения); 12.1 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке); 12.37 ч.2 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности). Все мотоциклы помещены на спецстоянку.

На родителей 13-летнего рязанца возбуждено административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Всем нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей.