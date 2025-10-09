Троих обвиняемых в хищениях у бойцов СВО объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный розыск троих обвиняемых по уголовному делу о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Трое фигурантов дела объявлены в международный уголовный розыск», — сообщил источник агентства.

По его словам, обвиняемым заочно предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе, хищении и вымогательстве. Суд по ходатайству следствия заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в рамках расследования были арестованы 29 человек, среди которых — сотрудники полиции. По данным следствия, в преступное сообщество входили таксисты и полицейские. Таксисты искали среди пассажиров участников СВО, завышали стоимость поездок, вымогали у них деньги и похищали банковские карты, а полицейские впоследствии отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 4 миллиона рублей. Организаторами преступной схемы следствие считает Дмитрия Боглаева, Алексея Кабочкина и Игоря Русина.