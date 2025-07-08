Троих новорожденных торжественно зарегистрировали в День семьи, любви и верности в Рязани

В Рязанском перинатальном центре в День семьи, любви и верности 8 июля состоялась торжественная церемония регистрации новорожденных.

В праздничной выписке приняли участие сотрудники перинатального центра, близкие семей с новорожденными. Начальник Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поздравила всех с Днем семьи, любви и верности, пожелала родителям и их малышам счастья, семейного благополучия. Она отметила, что в регионе ведется большая системная работа по совершенствованию и расширению мер поддержки семей с детьми. Задача – создать для них максимально комфортные условия.

Свидетельства о рождении детей и памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле» были вручены трем семьям. В семье Юлии и Александра Цуркану родился первенец – девочка Елизавета. Две другие семьи поздравляли с рождением вторых детей: у Андрея и Екатерины Серебряковых – дочка Злата, а у Ивана и Евгении Сивушенко – сын Артем.