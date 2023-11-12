Воскресенье, 12 ноября, 2023
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Трое взрослых и двое детей погибли в огненном ДТП в Тверской области

7info
Фото: МЧС России

В Тверской области во время ДТП с возгоранием автомобиля погибли двое детей и трое взрослых, сообщает портал afanasy.biz.

Авария случилась 12 ноября в 17.10 на трассе М9 «Балтия». По данным регионального ГУ МЧС России, столкнулись 2 легковых автомобиля и фура. Легковушка загорелась.

По информации правоохранителей, автомобиль Ford Focus при обгоне задел ВАЗ-2109 с прицепом, выехал на встречку и столкнулся с фурой.

В результате погибли 5 человек, ехавших в Ford Focus

На месте работали 11 специалистов, 3 единицы техники МЧС России.

Трое взрослых и двое детей погибли в огненном ДТП в Тверской области
Трое взрослых и двое детей погибли в огненном ДТП в Тверской области
Трое взрослых и двое детей погибли в огненном ДТП в Тверской области
ДТП в Тверской области. Фото: МЧС России

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