Трое взрослых и двое детей погибли в огненном ДТП в Тверской области

В Тверской области во время ДТП с возгоранием автомобиля погибли двое детей и трое взрослых, сообщает портал afanasy.biz.

Авария случилась 12 ноября в 17.10 на трассе М9 «Балтия». По данным регионального ГУ МЧС России, столкнулись 2 легковых автомобиля и фура. Легковушка загорелась.

По информации правоохранителей, автомобиль Ford Focus при обгоне задел ВАЗ-2109 с прицепом, выехал на встречку и столкнулся с фурой.

В результате погибли 5 человек, ехавших в Ford Focus

На месте работали 11 специалистов, 3 единицы техники МЧС России.

ДТП в Тверской области. Фото: МЧС России