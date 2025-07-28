Трое сотрудников рязанского предприятия осуждены за мошенничество и коммерческий подкуп

Приговор Михайловского районного суда Рязанской области в отношении трёх сотрудников ООО «Серебрянский цементный завод» (входит в структуру оборонно-промышленного комплекса) вступил в законную силу. Они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 2–4 ст. 159 УК РФ) и коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
Преступная схема была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ и УМВД России по Рязанской области. Расследование уголовных дел проводилось следственными органами.
Как установил суд, осуждённые в целях личной выгоды организовали получение денежных средств от контрагентов предприятия. Деньги взимались за лоббирование интересов сторон при заключении и продлении договоров, а также за беспрепятственную приёмку продукции. Таким образом, они похитили средства предприятия на сумму свыше 14 миллионов рублей.
Суд назначил обвиняемым следующие наказания:
- 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафом в размере 520 тысяч рублей;
- 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафом 700 тысяч рублей;
- 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафом 3 миллиона рублей.
Также судом принято решение о конфискации имущества осуждённых на сумму свыше 3 миллионов рублей в доход государства.