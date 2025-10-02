Трое солдат из Рязанской области вернулись из украинского плена

2 октября в рамках российско-украинских договорённостей, ранее достигнутых в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными по формуле 185 на 185.

По предварительной информации, в результате сложных переговоров на границу России возвращаются трое военнослужащих, жителей Рязанской области. Об этом написала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Российская Федерация предпринимает все возможные усилия для оказания вернувшимся рязанцам и их семьям необходимой поддержки. Приоритетом является их скорейшее восстановление и здоровье.

Епихина держит постоянную связь с родными и близкими вернувшихся солдат.