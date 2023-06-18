Воскресенье, 18 июня, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Трое рязанцев стали финалистами конкурса «Моя страна – моя Россия»

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

В число финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» вошли три представителя Рязанской области. В торжественной церемонии награждения победителей на Петербургском форуме участвовал губернатор Павел Малков. В церемонии также участвовали зампред правительства Рязанской области Артём Никитин и представители РГУ им. С.А. Есенина.

В 2023 году в число финалистов вошла студентка Института истории, философии и политических наук Рязанского госуниверситета Юлия Кочерга с проектом «Веди. Образовательная площадка для активистов школьных музеев» в номинации «Моя история. Научное наследие моей страны». Он направлен на организацию работы студентов-наставников с активистами школьных музеев.

Финалистами также стали представители нашей области старшеклассник Владислав Левитен и Карина Скорнякова. Владислав Левитен провёл научную работу на учебно-опытном участке Рязанской городской станции юных натуралистов, исследовав процессы роста и развития яблони «Московское ожерелье».

Авторский проект Карины Скорняковой предполагает экскурсии по родному краю, проектно-исследовательскую деятельность молодёжи, создание видеофильмов для изучения истории Касимовского края и размещение их на площадке соцсетей.

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Идея создания конкурса зародилась именно в Рязанском регионе на всероссийском семинаре-совещании по развитию молодёжного парламентаризма. От Рязанской области в 2023 году заявилась почти тысяча человек.

Губернатор пожелал дальнейших успехов проекту, отметив активное участие в нём рязанцев.

Павел Малков: «Каждый участник, каждый проект – это вклад в очень большую и важную работу по развитию городов, населённых пунктов, улучшению жизни людей. Сегодня свои заслуженные награды получают самые активные, неравнодушные люди, которые настроены созидать и помогать своей Родине»

Павел Малков вручил награды в номинации «Моя гостеприимная Россия».

Трое рязанцев стали финалистами конкурса «Моя страна – моя Россия»
Трое рязанцев стали финалистами конкурса «Моя страна – моя Россия»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Новый выпуск упаковки Почты России посвятят народной вышивке Рязанского края

Рязанский орнамент используют в дизайне пластиковых и бумажных конвертов и коробок для посылок.

Губернатор Рязанской области поздравил медработников с профессиональным праздником

18 июня в России отмечается День медицинского работника.

Рязанцы могут выбрать хэдлайнера фестиваля КВН «Поющий косопуз-2023»

Коллектив, набравший наибольшее число голосов, выступит для рязанских зрителей.

Появилось видео наезда автомобилей на лосей на МКАД

На кадрах видно, что дорогу пытались перебежать четыре лося. Автомобиль сбил троих, одному пострадавшему животному удалось сбежать.

720 тысяч рублей осталось собрать экоактивистам Рязани на газоанализатор

Прибор позволит узнавать реальное состояние и состав воздуха круглосуточно, независимо от каких-либо организаций.

Беспилотник сбросил взрывные устройства на белгородское село Новопетровка

Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор

В рязанской Горроще на пешеходном переходе произошло ДТП

Отмечается, что ДТП произошло в 21:15 на перекрёстке с улицей Черновицкой.

Автомобиль сбил трёх лосей на МКАД

По информации журналистов, машина получила серьёзные механические повреждения, водитель не пострадал. Лоси погибли.

Полиция сообщила подробности массовых рейдов в Рязани

Правоохранители в случае необходимости отвозят подозрительных граждан для проверки в отделы.

Жара до 27 градусов ждёт жителей Рязанской области 18 июня

В лесах Сасовского района сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павел Малков: Рязанская область – пилотный регион в создании службы сопровождаемого трудоустройства подростков

Около 3 тысяч рязанских подростков сегодня трудятся на различных предприятиях, в том числе государственных и муниципальных.

С 19 июня в домах на 7 улицах Рязани планово отключат горячую воду

Под отключение попадут жилые дома, больница, детские сады и школа.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации