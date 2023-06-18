Трое рязанцев стали финалистами конкурса «Моя страна – моя Россия»

В число финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» вошли три представителя Рязанской области. В торжественной церемонии награждения победителей на Петербургском форуме участвовал губернатор Павел Малков. В церемонии также участвовали зампред правительства Рязанской области Артём Никитин и представители РГУ им. С.А. Есенина.

В 2023 году в число финалистов вошла студентка Института истории, философии и политических наук Рязанского госуниверситета Юлия Кочерга с проектом «Веди. Образовательная площадка для активистов школьных музеев» в номинации «Моя история. Научное наследие моей страны». Он направлен на организацию работы студентов-наставников с активистами школьных музеев.

Финалистами также стали представители нашей области старшеклассник Владислав Левитен и Карина Скорнякова. Владислав Левитен провёл научную работу на учебно-опытном участке Рязанской городской станции юных натуралистов, исследовав процессы роста и развития яблони «Московское ожерелье».

Авторский проект Карины Скорняковой предполагает экскурсии по родному краю, проектно-исследовательскую деятельность молодёжи, создание видеофильмов для изучения истории Касимовского края и размещение их на площадке соцсетей.

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Идея создания конкурса зародилась именно в Рязанском регионе на всероссийском семинаре-совещании по развитию молодёжного парламентаризма. От Рязанской области в 2023 году заявилась почти тысяча человек.

Губернатор пожелал дальнейших успехов проекту, отметив активное участие в нём рязанцев.

Павел Малков: «Каждый участник, каждый проект – это вклад в очень большую и важную работу по развитию городов, населённых пунктов, улучшению жизни людей. Сегодня свои заслуженные награды получают самые активные, неравнодушные люди, которые настроены созидать и помогать своей Родине»

Павел Малков вручил награды в номинации «Моя гостеприимная Россия».