Среда, 17 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Трое рязанцев предстанут перед судом за кражу 250 кг металлических изделий

Татьяна Проводина
Изображение от jcomp на Freepik

Трёх мужчин будут судить за кражу 250 кг металлоизделий. Подробности приводит прокуратура Советского района Рязани.

Следователи установили, что жители областного центра 30, 33 лет и 31 года, испытывая финансовые трудности, решили похитить лом чёрного металла.

Проходя мимо одного из домовладений по улице Свободы в Рязани, злоумышленники проникли на придомовую территорию и вынесли с участка чугунную ванну, 7 кастрюль, 7 тазов из металла, а также фрагменты металлических труб. Общая масса похищенного составила 250 кг.

Подобным образом обвиняемые похитили 235 кг металлолома с домовладения на улице Щедрина.

Зампрокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд города.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Суд в Рязанской области отправил виновника автокатастрофы в Рыбновском районе в колонию-поселение

Смертельное ДТП произошло в ноябре 2022 года на трассе М5 Урал.

Мужчина погиб, упав на арматуру в Новой Москве

ЧП случилось в частном жилом доме на улице Адмирала Угрюмова посёлка Воскресенское

17 мая начальник экспедиции в Рязанском кремле Владимир Завьялов расскажет об уникальной находке

Также Владимир Игоревич поделится планами на летний сезон этого года.

Купающийся лось попал в фотоловушку в Окском заповеднике

На кадрах видно, что лось бродит в воде и трясёт ушами.

Опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал в телеграм-канале новое «пророчество» Владимира Жириновского

На трассе в Рязанской области автомобиль сбил лося

Видео последствий ДТП поделились рязанские астрономы.

Мужчина пострадал на пожаре в Клепиковском районе Рязанской области

Пострадавшего доставили в больницу рабочего посёлка Тума.

Женщины продали новорожденную девочку за 60 тысяч рублей

После получения денег, составления расписок злоумышленницы задержаны. Жизнь ребёнка находится вне опасности.

Все больше российских банков запускают оплату платежными стикерами

Стикеры - альтернатива привычной оплате смартфонами, недоступной для владельцев iPhone в России после ухода Visa и Masterсard.

17 мая по ряду адресов в Рязани будет снижена подача холодной воды

«Водоканал города Рязани» проведёт ремонтные работы на водопроводе.

Совет по качеству жизни создадут в Рязанской области

Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будут внедрять Региональный социальный стандарт.

В рязанской БСМП заработала амбулаторная хирургическая служба

Амбулаторная хирургия обладает рядом преимуществ для больных. Уже выполнены первые три операции.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации