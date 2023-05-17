Трое рязанцев предстанут перед судом за кражу 250 кг металлических изделий

Трёх мужчин будут судить за кражу 250 кг металлоизделий. Подробности приводит прокуратура Советского района Рязани.

Следователи установили, что жители областного центра 30, 33 лет и 31 года, испытывая финансовые трудности, решили похитить лом чёрного металла.

Проходя мимо одного из домовладений по улице Свободы в Рязани, злоумышленники проникли на придомовую территорию и вынесли с участка чугунную ванну, 7 кастрюль, 7 тазов из металла, а также фрагменты металлических труб. Общая масса похищенного составила 250 кг.

Подобным образом обвиняемые похитили 235 кг металлолома с домовладения на улице Щедрина.

Зампрокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд города.