Трое полицейских погибли при нападении в Махачкале

Во время нападения на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских, сообщает МВД Дагестана.
По данным ведомства, нападение неустановленные лица совершили в понедельник, 5 мая, в 14:20.
Официально подтверждена гибель троих силовиков. Телеграм-каналы сообщают, что один из полицейских ранен, его доставили в больницу.
Также известно, что ликвидированы двое нападавших. Ещё двоим удалось скрыться на служебной машине.
Введен план «Перехват» ведутся мероприятия по поиску и задержанию преступников.
Перестрелка произошла в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова, сообщает ТАСС. По данным агентства, в Республиканскую клиническую больницу доставлены четверо пострадавших. Люди находятся в тяжёлом состоянии.