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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

Трое полицейских погибли при нападении в Махачкале

Алексей Самохин

Во время нападения на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских, сообщает МВД Дагестана. 

По данным ведомства, нападение неустановленные лица совершили в понедельник, 5 мая, в 14:20. 

Официально подтверждена гибель троих силовиков. Телеграм-каналы сообщают, что один из полицейских ранен, его доставили в больницу. 

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Также известно, что ликвидированы двое нападавших. Ещё двоим удалось скрыться на служебной машине. 

Введен план «Перехват» ведутся мероприятия по поиску и задержанию преступников.

Перестрелка произошла в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова, сообщает ТАСС. По данным агентства, в Республиканскую клиническую больницу доставлены четверо пострадавших. Люди находятся в тяжёлом состоянии.

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