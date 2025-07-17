Трое подростков пострадали в Воронеже во время атаки БПЛА

Во время ночной атаки беспилотников в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Обломки вражеского БПЛА попали в многоэтажку в левобережной части города.

— Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте, — написал Гусев.

По данным губернатора, в ночь на 17 июля над Воронежем и пригородом силы ПВО сбили минимум пять беспилотников ВСУ.

При попадании обломков в жилой дом оказались повреждены 4 квартиры. В одной из них повреждена не несущая стена, в остальных выбиты стёкла, в двух повреждён фасад.

Также Гусев предупредил о работе взрывотехников, которые уничтожают найденные в различных районах города обломки беспилотников.