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Трое подозреваемых в убийстве знакомого в Касимовском районе заключены под стражу

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Три жителя Касимова, подозреваемые в убийстве знакомого, заключены под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

30 июля в лесу рядом с Касимовом местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 38-летний уроженец Шиловского района.

Следствие установило, что к смерти причастны трое знакомых погибшего – двое мужчин и женщина, с которыми тот накануне происшествия распивал спиртное в съемной квартире. Во время застолья в компании дважды произошел конфликт. Сначала двое знакомых избили потерпевшего, а потом женщина нанесла ему не менее 7 ударов ножом в область шеи и рук, из-за чего потерпевший скончался от острой кровопотери. После этого подозреваемые спрятали тело в лесу недалеко от дома, где произошло убийство.

Сейчас компания задержана и заключена под стражу. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), женщине — в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

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