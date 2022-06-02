«Трое из Простоквашино» лидирует в рейтинге любимых советских мультфильмов

Телеканал «МУЛЬТ» провёл опрос жителей страны, о результатах которого сообщает «Мослента». Участникам исследования, в котором поучаствовали более 2,5 тысяч человек, предложили на выбор 10 вариантов.

За трилогию о приключениях компании из Простоквашино проголосовало 35 процентов россиян. На втором месте оказался мультсериал «Ну, погоди!» – 23% жителей России отдали предпочтение его героям.

Третью позицию поделили мультфильмы «Котенок по имени Гав» и «Вовка в Тридевятом царстве», каждый из них набрал 8% голосов респондентов. В топ-5 рейтинга вошли «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон» – за них проголосовали 7 и 6 процентов россиян. У «Винни-Пуха» 5% голосов, «Обезьянки» и «Чебурашка» собрали по 3%, а «38 попугаев» — 2 процента.

Опрос провели в официальных группах телеканала «МУЛЬТ» в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.