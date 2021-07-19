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Трое детей пострадали в аварии Hyundai Solaris и Volkswagen Polo в Рязанском районе

Елена Лобанова
Трое детей пострадали в аварии Hyundai Solaris и Volkswagen Polo в Рязанском районе
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В субботу, 17 июля, в Рязанском районе столкнулись Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. В результате пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло примерно в 20:00 на 18-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». По предварительной информации, 21-летняя девушка за рулем Volkswagen Polo начала разворот в неположенном месте. При этом она не убедилась в безопасности маневра. Из-за этого произошло столкновение с 36-летней женщиной на Hyundai Solaris. 

— В аварии пострадали дети 7-ми, 8-ми и 9-ти лет. Пассажирам Hyundai Solaris оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

  • Трое детей пострадали в аварии Hyundai Solaris и Volkswagen Polo в Рязанском районе
  • Трое детей пострадали в аварии Hyundai Solaris и Volkswagen Polo в Рязанском районе
  • Трое детей пострадали в аварии Hyundai Solaris и Volkswagen Polo в Рязанском районе
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