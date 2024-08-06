Вторник, 6 августа, 2024

Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ на Суджу

Автор: 7info

Опубликовано

В Курской области во время ночной атаки ВСУ на город Суджа ранены пять человек, трое из пострадавших дети. О последствиях рано утром 6 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Раненые доставлены в Суджанскую районную больницу, медики оказывают людям помощь.

Повреждены жилые дома. Подомовой обход проведут, когда позволит обстановка.

По словам Смирнова, силами ПВО уничтожено 26 украинских БПЛА самолётного типа. Жителей просят не приближаться к обломкам, сообщать о них по телефону 112.

Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ на Суджу
Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ на Суджу
Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ на Суджу
Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ на Суджу
Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ на Суджу

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