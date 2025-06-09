Трое человек, в том числе дети, пострадали при наезде на опору ЛЭП

В Скопинском районе 7 июня произошло ДТП, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

На 2 километре автодороги «Коготково — автозаводской микрорайон» примерно в 19:40 автомобиль «Форд Куга» под управлением 18-летнего местного жителя наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и пассажиры в возрасте 13 и 15 лет получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.