Трём знаками зодиака известный астролог предрёк болезненное расставание с возлюбленными в 2022 году

Популярный астролог Павел Глоба предупредил, что представителям трёх знаков зодиака в 2022 году грозит потеря возлюбленных. Тех, кому стоит срочно обратить внимание на отношения с избранниками, перечислило издание Утро.ру.

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Во-первых, речь идёт о Девах. Несмотря на то, что год несёт представителям знака огромный выбор в делах любовных, есть риск упустить своё счастье. Причиной расставания могут стать ревность и пылкость. А ещё партнёр может оказаться вовсе не тем, за кого себя выдаёт. От этого расставание станет ещё печальнее и горестнее.

Во-вторых, расстанутся с розовыми очками в 2022 году Весы. Небесные светила откроют представителям этого знака взгляд на то, насколько неромантичен и прозаичен мир. Романтика разобьётся о суровую реальность. Скорее всего, многие из тех, кто родился под знаком Весов, не смогут принять такой расклад вещей и распрощаются с любимыми.

В-третьих, горькие расставания в 2022 году сулят Скорпионам. Вернуться в прежнее русло после разлук им будет не так-то просто. На восстановление после болезненных отношений понадобятся месяцы. А всё потому что представители этого знака многим жертвуют ради своих вторых половинок. Пора учиться думать о себе и отпускать прошлое.

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