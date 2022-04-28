Трём знакам зодиака предрекли крутые перемены в мае

Последний месяц весны круто изменит жизнь представителей трёх знаков зодиака, пишет womanhit.

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Многого в мае удастся добиться Тельцам. Рождённые под этим знаком люди смогут раскрыть по полной свой потенциал. Наступает время для разработки и внедрения новых проектов. А ещё может произойти знаковое знакомство, которое круто повлияет на жизнь.

Судьбоносную встречу звёзды предрекают и Близнецам. Однако она может стать как полезной, так и крайне негативной, поэтому будьте осторожны. А ещё стоит уделить внимание здоровью. Скорее всего, найдутся заболевания, которые пока не дают о себе знать, но уже требуют лечения

В мае добиться многого в плане работы смогут Девы. Вы будете принимать верные решения, находить нестандартные пути решения проблем. Кроме того, одиноким Девам стоит присмотреться к своему окружению. Вероятно, рядом есть человек, которому вы не безразличны.