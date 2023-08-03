Трёхлетний ребёнок висел на балконе 7-го этажа и звал маму в Чите

В Чите трёхлетний ребёнок едва не упал с балкона седьмого этажа. Жуткие кадры публикует РЕН ТВ.

Мальчик находился снаружи стенки балкона, звал маму. Жильцы квартир, находящихся выше, сбрасывали одеяла стоящим внизу людям, чтобы поймать мальчика.

К счастью, инцидент завершился благополучно — малыша затащили в квартиру родители. Приехавшие полицейские нашли в жилище 22-летнюю мать и двух ее малолетних детей.

Семья неблагополучная, на женщину составили протокол. Детей изъяли и направили на обследование.