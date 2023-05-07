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Воскресенье, 7 мая, 2023

Трио Геннадия Филина в мае даст концерты в Рязани и Касимове

Татьяна Проводина
Источник: страница Геннадия Филина ВКонтакте

Группа Feelin’s в мае даст три концерта, в том числе в Рязани и Касимове.

«Money, Money, Money» великой и моей любимой группы ABBA и русское «Полюшко-Поле» в джазе и не только», – написал руководитель коллектива Геннадий Филин ВКонтакте.

На одной сцене с Геннадием его постоянные партнёры по музыкальному цеху – барабанщик Вячеслав Сергеев и басист Константин Панкратов.

Концерты состоятся:

16 мая в Рязани в Спарксе (ссылка на регистрацию) «Кое-что новенькое!»

Возрастное ограничение 6+

17 мая в наукограде Протвино Московской области, культурный кластер «Город» «Кое-что новенькое!». Подробности в группе ВКонтакте.

Возрастное ограничение 6+

20 мая в Касимове «В кругу друзей». Подробности в афише.

Возрастное ограничение 12+.

Трио Геннадия Филина в мае даст концерты в Рязани и Касимове
Трио Геннадия Филина в мае даст концерты в Рязани и Касимове

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