Трио Геннадия Филина в мае даст концерты в Рязани и Касимове

Группа Feelin’s в мае даст три концерта, в том числе в Рязани и Касимове.
На одной сцене с Геннадием его постоянные партнёры по музыкальному цеху – барабанщик Вячеслав Сергеев и басист Константин Панкратов.
Концерты состоятся:
16 мая в Рязани в Спарксе (ссылка на регистрацию) «Кое-что новенькое!»
Возрастное ограничение 6+
17 мая в наукограде Протвино Московской области, культурный кластер «Город» «Кое-что новенькое!». Подробности в группе ВКонтакте.
Возрастное ограничение 6+
20 мая в Касимове «В кругу друзей». Подробности в афише.
Возрастное ограничение 12+.
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