Трио Геннадия Филина в мае даст концерты в Рязани и Касимове

Группа Feelin’s в мае даст три концерта, в том числе в Рязани и Касимове.

«Money, Money, Money» великой и моей любимой группы ABBA и русское «Полюшко-Поле» в джазе и не только», – написал руководитель коллектива Геннадий Филин ВКонтакте.

На одной сцене с Геннадием его постоянные партнёры по музыкальному цеху – барабанщик Вячеслав Сергеев и басист Константин Панкратов.

Концерты состоятся:

16 мая в Рязани в Спарксе (ссылка на регистрацию) «Кое-что новенькое!»

Возрастное ограничение 6+

17 мая в наукограде Протвино Московской области, культурный кластер «Город» «Кое-что новенькое!». Подробности в группе ВКонтакте.

Возрастное ограничение 6+

20 мая в Касимове «В кругу друзей». Подробности в афише.

Возрастное ограничение 12+.