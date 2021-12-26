Трифонов день 28 декабря: традиции, запреты и что нельзя делать в этот праздник

28 декабря православные христиане вспоминают Трифона Печенегского. Он считается покровителем моряков. Ему молятся все те, кто так или иначе связан с морем, а также люди, которые хотят уберечь себя и близких от опасностей, связанных с различными стихиями. Считается, что молитва Трифону помогает спасателям, лётчикам, шахтёрам, горнякам и т д.

В народе у этого дня много названий – Трифон, Трифон-мороз, Трифонов день. Что сегодня можно, а что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 28 декабря

В канун Трифонова дня вся нечисть теряет силу, так как начинает увеличиваться световой день. Чтобы прогнать со двора ослабших злых духов, нужно рано утром высыпать на снег угли из печи.

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Ненужные тёплые вещи стоит раздать в этот день нуждающимся. Многие относят их в храмы.

Как правило, на Трифона стояли сильные морозы, поэтому принято было жечь костры. Считалось, что они приносят счастье и отгоняют беды.

Сегодня ни в коем случае нельзя жаловаться на мороз. В противном случае можно заболеть.

Также нельзя стирать, сушить на улице и гладить одежду. К ней может прицепиться хворь и принести в дом много неприятностей.

Народные приметы 28 декабря

Если кошка лезет на печь, жди морозов;

В колодцах убывает вода – к ясному и погожему лету;

Много инея по утру на деревьях – много жди росы на траве весной;