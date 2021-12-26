Трифонов день 27 декабря: традиции, запреты и что нельзя делать в этот праздник

27 декабря православные христиане вспоминают Трифона Печенегского. Он считается покровителем моряков. Ему молятся все те, кто так или иначе связан с морем, а также люди, которые хотят уберечь себя и близких от опасности.

В народе у этого дня много названий – Трифон, Трифон-мороз, Трифонов день. Что сегодня можно, а что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 27 декабря

В канун Трифонова дня вся нечисть теряет силу, так как начинает увеличиваться световой день. Чтобы прогнать со двора злых духов, нужно рано утром высыпать на снег угли из печи.

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Ненужные тёплые вещи стоит раздать в этот день нуждающимся.

Как правило, на Трифона стояли сильные морозы, поэтому принято было жечь костры. Считалось, что они приносят счастье.

Народные приметы 27 декабря

Если кошка лезет на печь, жди морозов;

В колодцах убывает вода – к ясному и погожему лету;

Много инея по утру на деревьях – много жди росы на траве;