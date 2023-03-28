Вторник, 28 марта, 2023
7info7

Три знака зодиака ждёт большая удача до конца весны

На главнуюНовости мира
Изображение от pvproductions на Freepik

До конца весны представители трёх знаков зодиака могут рассчитывать на прилив удачи. Кому крупно повезёт, рассказала популярная шаманка, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова в интервью StarHit.

Практичные и серьёзные Тельцы уже перестали верить в удачу. Всего в своей жизни они привыкли добиваться кровью и потом. Но наконец-то и их ждёт буквально свалившаяся с небес удача! Хорошее ожидается во всех сферах жизни. Одинокие Тельцы найдут вторую половинку, семейные – почувствуют гармонию в отношениях с близкими. У представителей этого знака укрепится здоровье, повысится благосостояние.

– Вам могут предложить более высокооплачиваемую должность, интересную вакансию или многообещающий проект. Открывшиеся перспективы улучшат финансовое состояние Тельцов, что станет еще одним подарком от звёзд, — пообещала Кажетта.

Большие ожидания Стрельцов, связанные с недвижимостью, увенчаются успехом в конце весны. Они смогут купить жильё, удачно вложиться в ремонт, получить большую скидки при сделке. Также они очень скоро окажутся в центре других позитивных перемен, связанных с личностным ростом. Дело, которое Стрельцы считали своим хобби, откроет перспективы для дальнейшего развития.

Уставшие от зимних хлопот Козероги могут рассчитывать на решение насущных хлопот в конце весны. Тревожащие ситуации, связанные с ведением бизнеса, очень скоро разрешатся в их пользу. Затраченные усилия окупятся, а недоброжелатели превратятся в союзников. Успешно разрешатся проблемы, которые касаются здоровья Козерогов. Они ощутят заметное улучшение самочувствия и мощный прилив сил.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации