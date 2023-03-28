До конца весны представители трёх знаков зодиака могут рассчитывать на прилив удачи. Кому крупно повезёт, рассказала популярная шаманка, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова в интервью StarHit.

Практичные и серьёзные Тельцы уже перестали верить в удачу. Всего в своей жизни они привыкли добиваться кровью и потом. Но наконец-то и их ждёт буквально свалившаяся с небес удача! Хорошее ожидается во всех сферах жизни. Одинокие Тельцы найдут вторую половинку, семейные – почувствуют гармонию в отношениях с близкими. У представителей этого знака укрепится здоровье, повысится благосостояние.

– Вам могут предложить более высокооплачиваемую должность, интересную вакансию или многообещающий проект. Открывшиеся перспективы улучшат финансовое состояние Тельцов, что станет еще одним подарком от звёзд, — пообещала Кажетта.

Большие ожидания Стрельцов, связанные с недвижимостью, увенчаются успехом в конце весны. Они смогут купить жильё, удачно вложиться в ремонт, получить большую скидки при сделке. Также они очень скоро окажутся в центре других позитивных перемен, связанных с личностным ростом. Дело, которое Стрельцы считали своим хобби, откроет перспективы для дальнейшего развития.

Уставшие от зимних хлопот Козероги могут рассчитывать на решение насущных хлопот в конце весны. Тревожащие ситуации, связанные с ведением бизнеса, очень скоро разрешатся в их пользу. Затраченные усилия окупятся, а недоброжелатели превратятся в союзников. Успешно разрешатся проблемы, которые касаются здоровья Козерогов. Они ощутят заметное улучшение самочувствия и мощный прилив сил.