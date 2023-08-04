Три знака зодиака получат шанс исправить свои ошибки в августе

Август 2023 года даст трём знакам зодиака шанс исправить свои самые сокрушительные ошибки. По крайней мере, в этом нас уверяют астрологи.

Например, Весам больше не придётся бояться уйти на новую работу. А если там удастся проявить инициативу, то успех не заставит себя долго ждать.

Выбившиеся из сил в поисках дополнительного источника дохода Близнецы получат неожиданную помощь со стороны. И ей грех не воспользоваться.

Девы набьют изрядное количество шишек на своем лбу, однако каждый раз им будет предоставляться шанс начать всё сначала.