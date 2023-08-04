Пятница, 4 августа, 2023
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Три знака зодиака получат шанс исправить свои ошибки в августе

Kate
Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot

Август 2023 года даст трём знакам зодиака шанс исправить свои самые сокрушительные ошибки. По крайней мере, в этом нас уверяют астрологи.

Например, Весам больше не придётся бояться уйти на новую работу. А если там удастся проявить инициативу, то успех не заставит себя долго ждать.

Выбившиеся из сил в поисках дополнительного источника дохода Близнецы получат неожиданную помощь со стороны. И ей грех не воспользоваться.

Девы набьют изрядное количество шишек на своем лбу, однако каждый раз им будет предоставляться шанс начать всё сначала.

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