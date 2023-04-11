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Вторник, 11 апреля, 2023
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Три вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2023 году

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Великий православный праздник Пасха Христова требует особой подготовки от верующих. Накануне наступления торжества важно сделать несколько важных дел, которые помогут привлечь в вашу жизнь благодать и праздничную радость.

В этом году Пасха наступит 16 апреля. Во-первых, до этой даты важно исповедоваться и причаститься. Это поможет встретить праздник с чистой и светлой душой.

Во-вторых, приведите в порядок свой дом и свои вещи. Генеральную уборку запланируйте на Великий (Чистый) четверг. В пятницу убираться не стоит, так как церковь запрещает работать в этот день из-за необходимости много молиться.

В-третьих, не забудьте освятить пасхальные угощения – куличи, яйца и творожную пасху.

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