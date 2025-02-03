Три в одном. Как и почему рязанская улица Кудрявцева меняла свои названия

Улица Кудрявцева соединяет пять параллельно идущих улиц Рязани – имени Горького, Маяковского, Чапаева, Пожалостина и Павлова. По сравнению с дореволюционным периодом некоторые участки этой городской магистрали преобразились до неузнаваемости. А ещё один интересный факт: улица за всю историю своего существования несколько раз меняла названия…

Искажённый факт

Готовясь к написанию статьи об этой городской магистрали, я ознакомился с очень многими публикациями об этой улице. И в них сказано, что «в 1963 году улица Малая Мещанская в Рязани была переименована в улицу Кудрявцева». На самом деле это не так. Честно признаюсь, что в середине 2000-х годов, когда я был корреспондентом газеты «Рязанская семёрка» (она прекратила существование в 2006 году), писал об улице Кудрявцева то же самое. Уже тогда подумывал об издании книги, основу которой составили бы мои статьи краеведческой направленности, опубликованные в различных СМИ. Такая книга не вышла до сих пор, хотя возможности издать её имелись. И слава Богу! Ведь если бы старые мои тексты сейчас вошли в книгу, я бы устыдился. Потому что в некоторых прежних моих публикациях содержатся сведения, искажающие факты истории. Что некоторым образом относится и к информации об улице Кудрявцева. Потому что в 1963 году в улицу Кудрявцева переименовали в Рязани не Маломещанскую, а улицу 1-ю Пролетарскую.

Этот «постреволюционный» топоним появился в Рязани в 1919 году. Когда на основании постановления общего собрания Рязанского городского совета рабочих и красноармейских депутатов от 8 августа осуществилось в Рязани первое переименование улиц города. В соответствии с этим постановлением получили новые названия 18 старых улиц города. В их числе и улица Малая Мещанская (Маломещанская), которая стала называться 1-й Пролетарской.

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Честь профессора

Переименование 1-й Пролетарской улицы произошло, как написано в архивных документах, «в честь 100-летия общественного деятеля, первого санитарного врача Рязанской губернии, профессора Петра Филипповича Кудрявцева». Современники пишут, что «это был человек крупного телосложения, темноволосый, носил довольно длинную окладистую бороду».

На улице, носящей сейчас его имя, он жил с 1910 года до самой смерти в 1935 году. Родившийся в 1863 году в Пензенской губернии, Пётр Кудрявцев был студентом медицинского факультета Казанского университета, а затем ординатором факультетской клиники. В Казани приобщился к революционной деятельности. За это его в 1889 году уволили из клиники. Вплоть до Октябрьской революции 1917 года Кудрявцев находился под надзором полиции. Часто подвергался репрессиям, арестам и высылкам. Это заставляло его менять места жительства. И прежде, чем обосноваться в Рязани, Пётр Филиппович жил в Херсоне, Симбирске и Москве.

На Рязанщину Кудрявцев приехал, когда тут свирепствовала холера. И во многом благодаря этому человеку, который стал в Рязанской губернии первым санитарным врачом, эту болезнь удалось победить. Он лично исследовал порядка тысячи источников водоснабжения. Организовал бактериологическую лабораторию. А во главу угла поставил прививочное дело.

С такой же энергией Кудрявцев трудился на ниве народного здравоохранения и в годы Советской власти. Одному их первых медработников страны ему было присвоено звание «Герой труда». А в 1933 году он стал профессором. В какие бы условия не ставила судьба этого человека, честь свою он не уронил.

Вид улицы Кудрявцева от перекрёстка с улицей Маяковского

Современные реалии

Вот что про улицу Кудрявцева прочитал я в одном из номеров газеты «Приокская правда» за 1975 год. «… на углу улиц Кудрявцева и Чапаева разбит уютный тенистый сквер. В глубине его – барельеф Ленина. Мозаичное панно, на котором гордая фигура рабочего на фоне ракеты, устремлённой ввысь. «Слава труду» гласит текст. 25-му съезду КПСС – достойную встречу!»…

На улице Кудрявцева находятся здания областных управлений госстрахования и «Вторчермет», мебельное производственное объединение «Ока», 8-летняя школа».

По прочтении этого текста во мне возродились личные воспоминания. С 1994 по 2002 годы я был помощником настоятеля Спасоярской церкви (это которая рядом с памятником Есенину), священника отца Сергия (Чушкина). Входил в мои обязанности в том числе и поиск средств на восстановление храма. И в 1996 году пришлось поехать на улицу Кудрявцева. С просьбой о помощи церкви обратился к директору предприятия, которое там находилось. Он отказал. Хотя к тому времени это было уже частная и весьма доходная организация. А спустя какое то время я узнал, что земная жизнь этого директора печальным образом закончилась. Анализируя результаты той моей деятельности, понимаю, что невзгоды и неудачи сопутствовали в дальнейшем тем, кто в помощи отказывал. А судьба благотворителей складывалась наилучшим образом.

Сейчас улица Кудрявцева от перекрёстка с улицей Маяковского до улиц Пожалостина и Павлова по сравнению даже с советским временем преобразилась до неузнаваемости. Потому что преобладают в основном постройки XXI века. Есть новые строения и в других кварталах этой магистрали, в том числе и в районе центрального рынка. Но всё таки там до сих пор стоят многие дома ещё дореволюционной постройки. И понятно, что свой век они вскоре закончат. Хотим мы этого или не хотим, а уж таковы современные реалии.