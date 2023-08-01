Три улицы в центре Рязани получат архитектурную подсветку зданий

Мать челябинского маньяка осознавала, что ее сын держит в плену девушку, и скрывала эту информацию от соседей, пишет телеграм-канал SHOT.
Некоторые жители поселке Смолино подозревали, что за их забором происходит что-то незаконное, но женщина уверяли их, что пленница влюблена в ее сына и беспрепятственно ездит к своим родителям.
«Как...
Жертва челябинского маньяка вырвалась на свободу и побежала к сестре, пишет телеграм-канал SHOT.
Выяснилось, что родственница все эти годы жила рядом с местом ее заточения. При этом сестра пытался искать пленницу спустя девять лет после пропажи. На это ее мотивировало желание продать общую квартиру.
«Накануне она прибежала к сестре,...