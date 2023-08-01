Вторник, 1 августа, 2023
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Три улицы в центре Рязани получат архитектурную подсветку зданий

7info
Фото: сайт администрации

На трёх улицах в центре Рязани — Почтовой, Ленина, Первомайском проспекте — появится архитектурная подсветка зданий, сообщил ВКонтакте и. о. мэра города Виталий Артёмов.

По его словам, улицы преобразятся благодаря федеральному гранту.

— Готовимся дополнить облик города элементами нового туристического кода в центре Рязани. Предстоит выполнить архитектурную подсветку фасадов зданий. Завершаем работу над формированием перечня домов, которые ее получат. Это будут здания, представляющие историческую ценность, знаковые для нашего города, — написал Артёмов в ВК.

Также на фасадах домов на центральных улицах Рязани будут приведены к единому стилю вывески. Предприниматели смогу получить компенсацию за замену вывесок.

— Работы предстоит много, понимание по всем ключевым вопросам сформировано. Процесс внедрения нового туркода на стадии запуска, — написал Артёмов.

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