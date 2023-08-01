Три улицы в центре Рязани получат архитектурную подсветку зданий

Жертва челябинского маньяка вырвалась на свободу и побежала к сестре, пишет телеграм-канал SHOT. Выяснилось, что родственница все эти годы жила рядом с местом ее заточения. При этом сестра пытался искать пленницу спустя девять лет после пропажи. На это ее мотивировало желание продать общую квартиру. «Накануне она прибежала к сестре,...