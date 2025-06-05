Три улицы Рязани останутся без холодной воды 6 июня. Об этом сообщает администрация города.

В связи с ремонтом водопровода с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

— Щорса 35 корп.1, 35 корп.2, 37 корп.2

В связи с заменой задвижки с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

— Вокзальная д.5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 51а, 55б, 61, 61к1, 65, 77, 89, 91;

— Вокзальная д.6, 11, 20, 24, 26а, 28а, 36, 37, 41, 44 -Административные здания;

-Первомайский проспект д.58, 58 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 74 корп.1;

-Первомайский проспект д.54 (конгресс-отель «Альянс»);

— ЦТП — Первомайский проспект д.74 к.1;

— ЦТП — Вокзальная д.7 (1 ввод ул. Вокзальная).