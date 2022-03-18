Три улицы Рязани остались без холодной воды до 17 часов

В Рязани 18 марта отключили холодную воду на трёх улицах. Причина – ремонтные работы, уточнили в мэрии.

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Ремонт проводят сотрудники МП «Водоканал Рязани». До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица 10-я Линия, дом 37 корпус 1, дом 37 корпус 2, дом 37, дом 39;

улица Ленинского Комсомола, дом 89, дом 91 корпус 1, дом 91, дом 93 корпус 1, дом 93 корпус 2, дом 93 корпус 3, дом 93, дом 95 корпус 1, дом 95 корпус 2, дом 95 корпус 3, дом 95, дом 97, дом 99;