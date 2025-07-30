Три улицы отремонтировали в посёлке Канищево в Рязани

В поселке Канищево завершен ремонт трех улиц. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

30 июля состоялась комиссионная приемка отремонтированных дорог на улицах Полевая, Весенняя и Чапаева. Вместе с представителями Рязанской областной Думы, администрации Рязани, подрядчика и жителями микрорайона депутат по округу №14 Елена Акимкина оценила качество ремонта.

Ремонт дорожного полотна, в частности укладка асфальтобетонного покрытия, полностью завершен. Он проводился в рамках реализации муниципальной программы «Окраины». Площадь участков – 740 кв. м. (ул. Полевая – Весенняя) и 940 кв. м. (ул. Чапаева).

Собравшиеся отметили, что работы на объектах выполнены подрядчиком на высоком уровне.

В 2025 году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора. Их выбор осуществлялся при участии активистов территориального общественного самоуправления и депутатов с учетом оценки состояния дорожного покрытия профильными специалистами.

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