Три тонны просроченного молока обнаружили на предприятии в Рязанской области

Сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора предотвратили оборот трех тонн сырого молока с истекшим сроком годности на молокоперерабатывающем предприятии Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При осмотре производственных объектов обнаружено молоко, предназначавшееся для производства «молочки». Срок годности сырья истек, что создало угрозу безопасности потребителей.

Предприятие получило предписание об изъятии и утилизации опасного товара. Требования выполнены под строгим контролем специалистов Россельхознадзора.

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Управление Россельхознадзора следит за ситуацией, чтобы предотвратить возможные нарушения в будущем.