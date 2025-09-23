Три тактики: эксперт рассказал, как украинские дроны могли подлететь к Москве

Основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев заявил «Абзацу», что ВСУ могли использовать новые тактические приемы во время атаки на Москву 22 сентября. Эксперт отметил, что все атаки были отражены, но ВСУ, вероятно, интегрировали в свои дроны новые технологии для борьбы с российскими ПВО.

Три возможные тактики

По мнению Кондратьева, противник мог использовать одну из трех тактик, чтобы подлететь к Москве/

Первая тактика: беспилотники взлетели с территории Украины и преодолели все эшелоны российской противовоздушной обороны.

Вторая тактика: дроны вылетели из фур, которые находились уже на территории России.

Третья тактика: часть беспилотников, вылетевших с Украины, отвлекала внимание, пока другая часть собиралась на территории России и взлетала в непосредственной близости от цели.

Кондратьев подчеркнул, что все эти варианты будет разбирать следствие. Он также отметил, что ВСУ получают новые технические разработки и обучаются тактикам благодаря НАТО. Кроме того, у них есть большой объем разведывательных данных со спутников.

Уникальная система защиты

Эксперт считает, что атаки ВСУ продолжатся, но российская армия сможет с ними справиться. По его словам, в России сейчас создается многоэшелонированная система противодействия беспилотникам.

«Систему, которая в России создается, никто в мире еще не создавал. Никто в мире не сталкивался с такой угрозой. Подсмотреть технологии, как это сделать, ни у кого нельзя. Мы первые создаем эту технологию», — подчеркнул Кондратьев.