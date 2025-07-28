«Три сестры» и каждая со своим «багажом»: 1 августа выйдет в свет комедия о трудностях переезда и неожиданных последствиях отпуска в Сочи

1 августа на онлайн-платформе KION и чуть позже на канале ТНТ выходит симбиоз комедии и мелодрамы, можно сказать, с кликбейтным и бесспорно интригующим названием «Три сестры». Но сразу спешим предупредить фанатов классики: Чехов тут ни при чём! Это вовсе не экранизацию легендарной пьесы, однако любителей яркой палитры персонажей в лучших традициях чеховской литературы сериал точно заинтересует.

Три сестры — Ира (Юлия Александрова), Оля (Маруся Климова) и Маша (Полина Гухман)— грезят переездом из Нижнего Новгорода в Москву. Каждая — со своим жизненным «багажом». Ира разошлась с мужем, вот только с разводом у экс-супругов ничего не получается. На горизонте, в столице, маячит новая выгодная партия, а дома, в Нижнем, нелепые попытки ухаживаний пытается предпринимать ее начальник.

Муженёк тем временем продолжает изрядно досаждать, и желание уехать выглядит как попытка вырваться из тягучей рутины, сотканной из рабочих будней и семейных неурядиц.

У Оли — на первый взгляд, счастливая семья, любящий супруг, безбедная жизнь, наполненная развлечениями в духе жён состоятельных мужчин. Но что стоит за внешним благополучием? Брак хотя и не рвётся стремительно по швам, первые трещинки уже дают о себе знать. Да и муж не столь честен, как может показаться на первый взгляд. И вновь вся надежда на Москву. А что если столичная жизнь станет глотком свежего воздуха и оживит увядающую страсть?

У Маши всё куда проще. Молодая девчонка, только-только освободилась от подростковых оков, ищет себя и своё предназначение. Мечты о Москве — это, пожалуй, то, что посещает почти каждого молодого человека в её возрасте. Не обошли они стороной и Машу.

В Нижнем Новгороде у неё есть отношения, работа, но душа по-девичьи неспокойна и жаждет чего-то неизведанного и масштабного.

И здесь возникает вполне логичный вопрос в духе советской киноклассики: а за чей счёт этот банкет, кто оплачивать будет? Каждая из сестёр, построив в голове свой идеальный план переезда, в тайне рассчитывает на финансовое покровительство состоятельной мамы. Татьяна (Лариса Гузеева) — владелица ювелирного бизнеса, и деньги для неё — не проблема. Вот только Татьяна неожиданно для своих дочерей включила режим «второй молодости». Из отпуска в Сочи женщина возвращается с поджарым молодым красавчиком-массажистом Никитой (Павел Деревянко) и тем самым разрушает грандиозные планы Иры, Оли и Маши.

Что же происходит? Неужели женщина попала под чары альфонса? Или с ней впервые за долгое время случилась настоящая «та самая» любовь? А вдруг всё это коварный план Татьяны, которая догадывается о том, что замыслили дочки, и пытается таким образом «задержать» их около себя? Как поступят девушки — дадут матери спокойно насладиться курортным романом с продолжением или разоблачат любовника? Как закрутятся их судьбы, что предпримут окружающие их мужчины и случатся ли заветные переезды?

С каждой новой серией «Три сестры» готовятся преподносить самые невероятные жизненные перипетии, которые меняют ход повествования на 180%. Готовьтесь удивляться!

Но несмотря на всю сюжетную кутерьму, «Три сестры» сродни вкусному чаю с несколькими каплями успокоительного. Который так приятно заварить перед сном и, расслабившись с тёплой чашкой в уютном кресле, понаблюдать за хитросплетениями человеческих судеб. Возможно, для тех, кто хочет что-то поменять, сериал и вовсе станет сродни терапевтическому опыту. Ведь важная мысль проходит сквозь него красной линией: ни на кого не надейся и не обращай внимание, если надумал перекроить свою жизнь.

Лёгкий и добрый юмор, неожиданные сюжетные повороты, бесконечно прекрасный Нижний Новгород с его захватывающими видами, сверкающая Москва с её бессонными ночами — всё это создателям сериала удалось грамотно и гармонично «упаковать» в один продукт. И здесь нет место лубочным картинкам, не ждите появления стереотипных героев-провинциалов и москвичей, любовников и любовниц, начальников и коллег. Персонажи получились искренние, настоящие, словно их перенесли из реальной жизни на экран. А вот какой жизненный выбор они сделают и достигнут ли такого разного, но такого заветного счастья, нам предстоит увидеть уже совсем скоро.

Сериал «Три сестры» выходит на платформе KION 1 августа, далее — в эфире ТНТ

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