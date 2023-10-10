Вторник, 10 октября, 2023
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Три рязанских культурных учреждения планируют объединить в одно

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Областную филармонию, художественный музей имени Пожалостина и центр народного творчества хотят объединить в одно учреждение.

Планируется, что они войдут в единый квартал под названием «Культурный» наподобие московского «Бахрушинского квартала».

Географические возможности для этого есть: художественный музей и филармония расположены рядом с «Пьяным» парком, центр народного творчества – в самом парке, пишет «Новая газета. Рязань».

Как будет выстроена система работы учреждений после объединения, неизвестно.

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