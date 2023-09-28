Три рязанские фермы вошли в топ наиболее эффективных молочных хозяйств России

Три животноводческих комплекса Рязанской области вошли в топ рейтинга наиболее эффективных молочных хозяйств России, сообщает региональное правительство.

Рейтинг по итогам 2022 года представил Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») и аналитическая компания «Streda Consulting». Он разделен на две категории: крупные и средние фермы.

В рейтинге крупных ферм шестое место занял животноводческий комплекс «Нестерово», расположенный в Пителинском районе Рязанской области, где производительность составила 12,7 тонн на корову за год.

На 28 месте среди крупных хозяйств – мегаферма «Рассвет» Рязанского района, с показателем 11 тонн на корову.

В топ-30 средних ферм 26 место занял завод «Дмитриево» Касимовского района, где каждая корова за год принесла более 11,3 тонны молока.