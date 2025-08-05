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Три пророка оставили похожие предсказания о России и «последней войне»

Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

Мишель Нострадамус, греческий провидец Панайотис Циолис и учёный-математик Сидик Афган. Их разделяют эпохи, традиции, подходы и языковые барьеры. Однако все трое, каждый по-своему, предупреждали об одном — о грядущем глобальном перевороте. О последней войне, которая изменит всё. И во всех этих пророчествах ключевую роль играет Россия. Случайность? Маловероятно. Слишком много точек соприкосновения в их видениях, чтобы считать всё это простым совпадением. Три независимых голоса, три разных века, но единый фокус — Россия как центр будущих мировых перемен. Параллели в пророчествах известных провидцев отыскали журналисты издания «Царьград».

Мишель де Нотрдам, он же Нострадамус, жил в XVI веке. После себя он оставил более тысячи туманных и пугающих предсказаний. Всё они до сегодняшнего дня являются предметом споров и всевозможных толкований. В одном из пророчеств заявлено, что согласие и мир будут нарушены повсюду, а дружба осквернена раздором.

Многие из тех, кто считается толкователями нострадамусовских пророчеств, убеждены, что эта его фраза связана с глобальным конфликтом. Он охватит сразу несколько континентов. Особенно в этом пророчестве интересен образ «северного короля», который сдерживает правителя с юга. Этот символ часто трактуют как Россию, противостоящую объединённым силам, идущим с южных рубежей, будь то Турция, Ближний Восток или НАТО.

Одна из самых мрачных метафор – «великая чума из прошлого возвращается» — как считают толкователи, вовсе не о болезни. И здесь речь идёт о новой войне, которая по масштабам и последствиям напомнит самую смертоносную за всю историю человечества. Нострадамус отмечает: эта война станет поворотной точкой мироустройства. Она не просто поменяет мировой порядок, но и установит новый баланс сил. Россия в этой конфронтации выступает не в качестве разрушителя, в качестве созидателя.

Продолжают будоражить умы человечества пророчества афонских старцев. Они преисполнены поразительной конкретикой. Среди них – предупреждения монаха Панайотиса Циолиса. Он уверен, что Третья мировая война начнётся из-за Турции и НАТО. Россия постарается вернуть мир, и это будет её момент.

Далее последуют события, в которых Греции и России отведены особые роли. Они достигнут общей победы, но дастся она великой ценой. Оптимизм в отношении России сквозит во всех пророчествах Циолиса. Вопреки глобальному хаосу, Россия выйдет победителем не только в военном, но и в духовном смысле.

Современный учёный-математик Сидик Афган прогнозирует будущее через призму точных вычислений. Его исследования показывают: исторические процессы подчиняются чётким числовым закономерностям, позволяющим выявлять цикличность и предсказывать переломные моменты. Результаты этих расчётов однозначны — России предопределено стать ведущей мировой державой, и этот процесс носит неотвратимый характер.

Афган утверждает, что будущие конфликты приобретут принципиально иную природу. На смену традиционным войнам придёт противостояние в сфере высоких технологий. Основная борьба развернётся на трёх стратегических направлениях: космическое пространство, разработки искусственного интеллекта и фундаментальные научные исследования.

Согласно его модели, именно в этих областях будет решаться вопрос глобального лидерства, а технологическое превосходство станет новой формой геополитического влияния. И во всех сферах России удастся взять лидерство.

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