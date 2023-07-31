Три проекта из Рязанской области выиграли гранты «Движения Первых» на сумму 4 миллиона 947 тысяч рублей

По итогам грантового конкурса «Движения Первых» три проекта из Рязанской области получат финансирование на сумму 4 миллиона 947 тысяч рублей.

Один из победивших проектов — центр допризывной подготовки «Рубин», инициатором которого стало АНО «Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Гранит»». Предполагается, что благодаря реализации проекта более тысячи подростков примут участие в регулярных занятиях по начальной военной подготовке, страйкболу и практической стрельбе.

Еще один проект — «Скалолазание – для всех!» клуба «Геккон» — направлен на организацию занятий по адаптивному скалолазанию для детей с ограниченными возможностями здоровья с участием ведущих спортсменов Федерации скалолазания России.

Также, отмечает сайт правительства Рязанской области, до конца года в образовательных учреждениях будет реализован проект «Школьный хоровод – рука дружбы», который представила член экспертного совета при правительстве Рязанской области Анастасия Крамер. Проект подразумевает знакомство обучающихся с русскими традиционными хороводными играми.

Татьяна Косачева, председатель совета регионального отделения «Движения Первых», подчеркнула, что грантовый конкурс позволит вовлечь в интересную и полезную деятельность более 2 тысяч детей и подростков на территории Рязанской области.