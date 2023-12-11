Понедельник, 11 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Три представителя Рязанской области вышли в суперфинал пятого конкурса «Лидеры России»

7info
spot_img

В Москве завершилась серия окружных финалов пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая стартовала в сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге. За это время эксперты оценили управленческие способности участников СЗФО, СФО, УФО, ДФО, ПФО, СКФО, ЮФО и новых регионов РФ. Последние путевки в суперфинал получили 112 управленцев ЦФО, в том числе три представителя Рязанской области.

В Московском театре мюзикла состоялось торжественное награждение победителей заключительных финалов пятого конкурса управленцев «Лидеры России». На церемонии присутствовали участники прошлых сезонов и члены Наблюдательного Совета конкурса: специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России Михаил Швыдкой, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, председатель Общественной палаты Москвы, генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков и олимпийские чемпионы – вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова и первый заместитель начальника ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб армии» Светлана Хоркина. Артисты Московского театра мюзикла исполнили для «Лидеров России» самые яркие творческие номера из своего репертуара.

В число победителей финала вошли 112 управленцев из 12 регионов ЦФО: Москвы (78 человек), Московской (18), Рязанской (3), Тульской (3), Брянской (2), Липецкой (2), Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Тверской (по 1 человеку) областей. Также победителями стали четыре управленца, проживающие за рубежом: в Бельгии, Камбодже, Сербии и Китае.

Всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступило более 50,6 тысяч заявок из ЦФО и из-за рубежа, свыше тысячи лучших управленцев приняли участие в окружных финалах в Москве.

«Финал в ЦФО всегда самый конкурентный и массовый по числу участников, но в пятом сезоне он побил все рекорды – на площадке встретились более 1050 управленцев, работу которых оценивали около ста экспертов. Каждый из финалистов прошел сложные дистанционные этапы и, я уверен, получил много пользы и эмоций от очных оценочных мероприятий, а также новых друзей, яркие идеи и настрой делать нашу страну еще лучше. Сегодня перед нами стоят большие вызовы, и достичь результатов смогут только сильные управленцы, такие как «Лидеры России». Победителями финалов в Москве стали 112 управленцев из 12 регионов ЦФО и четыре жителя иностранных государств. Таким образом полностью сформирована команда суперфиналистов: в нее вошли представители всех федеральных округов, новых регионов РФ и зарубежья. По решению Наблюдательного Совета конкурса в юбилейном сезоне количество суперфиналистов впервые за всю историю проекта увеличено до 302 человек. Главное конкурсное испытание состоится в следующем году в Москве. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Граждане иностранных государств, участвующие в суперфинале, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. Поздравляю всех победителей окружного этапа с прохождением в суперфинал, а тех, кто в этом году не смог одержать победу, приглашаю к участию в следующем сезоне конкурса», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Одним из победителей стала Яна Стрельцова, заместитель руководителя аппарата губернатора Рязанской области. Она курирует вопросы кадровой политики в регионе. Победы не ожидала, хотя в конкурсе участвует в пятый раз: «В этом сезоне больше всего понравился региональный этап. Мы с командой хорошо поработали и предложили губернатору решение задачи в сфере туризма: развить привлекательность нашего региона».

Три представителя Рязанской области вышли в суперфинал пятого конкурса «Лидеры России»

Еще один победитель Андрей Китаев работает начальником Рязанского центра организации работы железнодорожных станций. В РЖД трудится 14 лет, сейчас в его подчинении более восьмисот сотрудников. В конкурсе «Лидеры России» принимает участие в третий раз: «Каждый человек по-разному проявляет себя, тот драйв, та энергия, те эмоции, которые я пережил за эти дни, они неописуемы, их еще предстоит осмыслить, осознать! Конечно же сделать правильные выводы, в каком направлении дальше идти, как развиваться».

Также победителем стал Владислав Перегудов, директор региона в компании Boston Technic.

Финалы конкурса «Лидеры России» для управленцев ЦФО и иностранных государств прошли в Москве с 6 по 10 декабря 2023 года. За это время управленцы провели свыше 400 мастер-классов «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников, поучаствовали в оценочных испытаниях, а также получили более 150 консультации экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей» и прошли около 150 собеседований с крупными работодателями – партнерами конкурса.

В сентябре – ноябре 2023 года очные финалы пятого конкурса «Лидеры России» прошли управленцы семи федеральных округов: СЗФО, СФО, УФО, ДФО, ПФО, СКФО, ЮФО – и новых регионов РФ.

По итогам всех очных финалов определятся 300 суперфиналистов. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Список победителей окружных финалов конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе из Рязанской области:

  1. Китаев Андрей Николаевич, г. Рязань, Рязанский центр организации работы железнодорожных станций Московской дирекции управления движением
  2. Перегудов Владислав Сергеевич, г. Рязань, Boston Technic
  3. Стрельцова Яна Владимировна, г. Рязань, Аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах