Три представителя Рязанской области вышли в суперфинал пятого конкурса «Лидеры России»

В Москве завершилась серия окружных финалов пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая стартовала в сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге. За это время эксперты оценили управленческие способности участников СЗФО, СФО, УФО, ДФО, ПФО, СКФО, ЮФО и новых регионов РФ. Последние путевки в суперфинал получили 112 управленцев ЦФО, в том числе три представителя Рязанской области.

В Московском театре мюзикла состоялось торжественное награждение победителей заключительных финалов пятого конкурса управленцев «Лидеры России». На церемонии присутствовали участники прошлых сезонов и члены Наблюдательного Совета конкурса: специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России Михаил Швыдкой, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, председатель Общественной палаты Москвы, генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков и олимпийские чемпионы – вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова и первый заместитель начальника ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб армии» Светлана Хоркина. Артисты Московского театра мюзикла исполнили для «Лидеров России» самые яркие творческие номера из своего репертуара.

В число победителей финала вошли 112 управленцев из 12 регионов ЦФО: Москвы (78 человек), Московской (18), Рязанской (3), Тульской (3), Брянской (2), Липецкой (2), Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Тверской (по 1 человеку) областей. Также победителями стали четыре управленца, проживающие за рубежом: в Бельгии, Камбодже, Сербии и Китае.

Всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступило более 50,6 тысяч заявок из ЦФО и из-за рубежа, свыше тысячи лучших управленцев приняли участие в окружных финалах в Москве.

«Финал в ЦФО всегда самый конкурентный и массовый по числу участников, но в пятом сезоне он побил все рекорды – на площадке встретились более 1050 управленцев, работу которых оценивали около ста экспертов. Каждый из финалистов прошел сложные дистанционные этапы и, я уверен, получил много пользы и эмоций от очных оценочных мероприятий, а также новых друзей, яркие идеи и настрой делать нашу страну еще лучше. Сегодня перед нами стоят большие вызовы, и достичь результатов смогут только сильные управленцы, такие как «Лидеры России». Победителями финалов в Москве стали 112 управленцев из 12 регионов ЦФО и четыре жителя иностранных государств. Таким образом полностью сформирована команда суперфиналистов: в нее вошли представители всех федеральных округов, новых регионов РФ и зарубежья. По решению Наблюдательного Совета конкурса в юбилейном сезоне количество суперфиналистов впервые за всю историю проекта увеличено до 302 человек. Главное конкурсное испытание состоится в следующем году в Москве. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Граждане иностранных государств, участвующие в суперфинале, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. Поздравляю всех победителей окружного этапа с прохождением в суперфинал, а тех, кто в этом году не смог одержать победу, приглашаю к участию в следующем сезоне конкурса», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Одним из победителей стала Яна Стрельцова, заместитель руководителя аппарата губернатора Рязанской области. Она курирует вопросы кадровой политики в регионе. Победы не ожидала, хотя в конкурсе участвует в пятый раз: «В этом сезоне больше всего понравился региональный этап. Мы с командой хорошо поработали и предложили губернатору решение задачи в сфере туризма: развить привлекательность нашего региона».

Еще один победитель Андрей Китаев работает начальником Рязанского центра организации работы железнодорожных станций. В РЖД трудится 14 лет, сейчас в его подчинении более восьмисот сотрудников. В конкурсе «Лидеры России» принимает участие в третий раз: «Каждый человек по-разному проявляет себя, тот драйв, та энергия, те эмоции, которые я пережил за эти дни, они неописуемы, их еще предстоит осмыслить, осознать! Конечно же сделать правильные выводы, в каком направлении дальше идти, как развиваться».

Также победителем стал Владислав Перегудов, директор региона в компании Boston Technic.

Финалы конкурса «Лидеры России» для управленцев ЦФО и иностранных государств прошли в Москве с 6 по 10 декабря 2023 года. За это время управленцы провели свыше 400 мастер-классов «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников, поучаствовали в оценочных испытаниях, а также получили более 150 консультации экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей» и прошли около 150 собеседований с крупными работодателями – партнерами конкурса.

В сентябре – ноябре 2023 года очные финалы пятого конкурса «Лидеры России» прошли управленцы семи федеральных округов: СЗФО, СФО, УФО, ДФО, ПФО, СКФО, ЮФО – и новых регионов РФ.

По итогам всех очных финалов определятся 300 суперфиналистов. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Список победителей окружных финалов конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе из Рязанской области:

Китаев Андрей Николаевич, г. Рязань, Рязанский центр организации работы железнодорожных станций Московской дирекции управления движением Перегудов Владислав Сергеевич, г. Рязань, Boston Technic Стрельцова Яна Владимировна, г. Рязань, Аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области