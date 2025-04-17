Три пожарных поезда подготовлены к летнему периоду в Рязанской области

В Рязанской области к работе в летний пожароопасный период 2025 года готовы 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В подготовительный период все пожарные поезда филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя.

Цистерны-водохранилища снабжены электронными датчиками, позволяющими следить за температурой и уровнем наполняемости их водой. Восьмицилиндровые мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из рукавов, что позволяет тушить очаг возгорания с расстояния 1 км от остановки. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

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Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода. В местах базирования созданы все санитарно-бытовые условия для личного состава.

Для боевых расчетов пожарных поездов МЖД ежедневно организуются пожарно-тактические тренировки, которые включают в себя проверку теоретических знаний и практических навыков при тушении пожаров.

При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.