Три отеля Рязанской области вошли в список лучших в России по мнению туристов

Три отеля Рязанской области вошли в список лучших гостиниц России по мнению туристов. Рейтинг составил сервис сервис Ostrovok.ru, включив в него свыше 400 объектов из 75 российских городов, которые получили самые высокие оценки от пользователей платформы по итогам прошлого года.

От Рязанской области в рейтинг попали три представителя:

отель «Рязань»,

бутик-отель «Кремлёвский парк»,

отель «Старый город».

Для включения объектов в рейтинг было необходимо набрать большое число положительных отзывов от пользователей сервиса и прожитых бронирований. Объекты должны были иметь минимальный уровень инцидентов и высокую среднюю оценку от постояльцев на конец 2022 года — как минимум 9 баллов из 10.

Финалисты рейтинга смогут разместить в своих объектах специальные наклейки, подтверждающие высокую оценку туристов.