В конце октября нас ожидает несколько сложных дней, которые могут принести в нашу жизнь большие неприятности. Опасные даты изданию Life перечислила нумеролог Ирина Лидерман.

Сложный день ожидается 22 октября. Несмотря на то, что 22 — число-сверхзнак, оно предрекает непредсказуемость энергий. В таронумерологии 22 — Шут, человек без профессии. В этот день велик риск, что человека просто-напросто унесёт не туда. Чтбы не натворить бед, Лидерман советует провести этот день с детьми. Причём если у людей нет своих детей, то можно сходить в гости к племянникам, братьям, сёстрам, друзьям. Общение с детьми позволит сгладить острые углы.

Для 23 октября, дня который по аркану несёт Смерть, нумеролог дала такой совет: если у человека есть отжившие отношения, в этот день есть риск почувствовать желание всё немедленно завершить. Не стоит ему противиться, так проходит ваша трансформация. Другое дело, подчёркивает нумеролог, как к этому отнестись. Если с радостью, то на место отжившего и старого очень быстро придёт новое. И положение дел будет намного лучше прежнего.

25 октября отнеситесь особенно серьёзно к соблазнам. Не стоит поддаваться искушениям. В сумме этот день даёт цифру 15. Это аркан Дьявола, говорящий об искушениях и соблазнах. 25 октября нужно следить за своими помыслами и желаниями.