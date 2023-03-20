Три низководных моста освободились от воды в Рязанской области

В понедельник, 20 марта, от воды освободились три низководных моста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

В Александро-Невском районе понизился уровень воды в Хупте, освободив низководный мост возле населённого пункта Норовка.

В Кораблинском районе в результате спада уровня воды в Мостье освободился от воды низководный мост возле Пустотино.

В Ряжском районе понизился уровень воды в Хупте, и от воды освободился низководный мост возле Ряжска.

Сейчас проезд по этим мостам открыт, жизнеобеспечение населения не нарушено.