Три нежилых дома сгорели в Рязанской области

В пятницу, 14 апреля, в Кадомском районе произошло два пожара. Подробности приводит издательство «Пресса».

В 13:21 загорелись нежилые дома в селе Кочемирово. Тушить возгорание прибыли 2 пожарных расчёта ПСЧ-24, затем третий – машина «Пожлеса», добровольная пожарная команда Кущапинского поселения. Сильный порывистый ветер осложнял тушение.

Предварительно, сгорели 3 нежилых дома и хозпостройки на площади 230 квадратных метров.

Пожар в селе Кочемирово, по данным ГУ МЧС Рязанской области, тушили 18 единиц техники и 38 человек. Никто не пострадал.

Жители села активно участвовали в тушении возгорания.

Спустя некоторое время поступил сигнал о том, что недалеко от села Кочемирово, от деревни Николаевка к деревне Сумерки идёт огонь. На место выехали машина «Пожлеса»​ и Алексей Петрунин из ДПК на тракторе с бочкой. Возгорание локализовали, Дмитрий Петрунин вёл опашку. Огонь удалось остановить, однако со сильный ветер может спровоцировать возгорание из малейшей оставшейся искры. Ведётся окарауливание.