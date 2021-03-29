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Суббота, 3 апреля, 2021
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Три группы в липецком детсаду №105 закрыли на 30 суток

Елена Лобанова

В липецком детсаду №105 на 30 суток закрыли три группы. Все из-за несоблюдения температурного режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Известно, что многие родители жаловались на низкую температуру в помещениях. Оказалось, что нормы действительно были нарушены. Так, в игровой комнате младшей группы было 20 градусов при норме 21-24 градуса, а в раздевалке 19,5 при норме 21. 

— В детском саду №105 не соблюдались нормативные температурные диапазоны. Из-за этого была угроза здоровью детей. Поэтому Советский районный суд постановил приостановить деятельность трех групп на 30 суток, — говорится в сообщении. 

Однако последующая проверка установила, что причины нарушения температуры в детсаду до конца не устранили. Поэтому в адрес руководителя департамента образования администрации города прокурор внес представление, исполнение которого взято на контроль.

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