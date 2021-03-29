Три группы в липецком детсаду №105 закрыли на 30 суток

В липецком детсаду №105 на 30 суток закрыли три группы. Все из-за несоблюдения температурного режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что многие родители жаловались на низкую температуру в помещениях. Оказалось, что нормы действительно были нарушены. Так, в игровой комнате младшей группы было 20 градусов при норме 21-24 градуса, а в раздевалке 19,5 при норме 21.

— В детском саду №105 не соблюдались нормативные температурные диапазоны. Из-за этого была угроза здоровью детей. Поэтому Советский районный суд постановил приостановить деятельность трех групп на 30 суток, — говорится в сообщении.

Однако последующая проверка установила, что причины нарушения температуры в детсаду до конца не устранили. Поэтому в адрес руководителя департамента образования администрации города прокурор внес представление, исполнение которого взято на контроль.