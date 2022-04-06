Три депутата Рязанской гордумы вышли из партии ЛДПР

Сразу три депутата Рязанской городской Думы, ранее представлявшие ЛДПР, вышли из партии.
На странице ЛДПР Рязанская области сказано, что на основании личных заявлений партию покинули Олег Шишов, Павел Ахунов, Дмитрий Володин. Произошло это 31 марта во время визита в Рязань депутата Госдумы Владимира Сипягина.
Володин, комментируя произошедшее, написал следующее:
Ещё один вопрос у депутата возник из-за небольшой библиотеке, подаренной им Рязанскому отделению в 2015-16 годах.
По данным издания «Вид с боку» ранее из партии исключили зампредседателя гордумы Дмитрия Панкина. Несмотря на уход из ЛДПР сразу четырёх депутатов, фракция в гордуме, куда входит 6 человек, продолжит работу.