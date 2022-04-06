Три депутата Рязанской гордумы вышли из партии ЛДПР

Сразу три депутата Рязанской городской Думы, ранее представлявшие ЛДПР, вышли из партии.

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На странице ЛДПР Рязанская области сказано, что на основании личных заявлений партию покинули Олег Шишов, Павел Ахунов, Дмитрий Володин. Произошло это 31 марта во время визита в Рязань депутата Госдумы Владимира Сипягина.

Володин, комментируя произошедшее, написал следующее:

Как говорится, польщён. Удивительно, конечно, что решение КС (Координационного совета) было принято не на основании Устава партии, а на основании личных заявлений. Куда сняли партийный учёт — тоже интересно.

Ещё один вопрос у депутата возник из-за небольшой библиотеке, подаренной им Рязанскому отделению в 2015-16 годах.

Достаточно неплохая подборка книг, раньше все партийцы ей пользовались. Но теперь вот оказалось не место этому подарку в реготделении, книги были забросаны навалом в коробки и «изгнаны» из партии…

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По данным издания «Вид с боку» ранее из партии исключили зампредседателя гордумы Дмитрия Панкина. Несмотря на уход из ЛДПР сразу четырёх депутатов, фракция в гордуме, куда входит 6 человек, продолжит работу.