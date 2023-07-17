Три четверти россиян занимаются спортом или физкультурой, 35% не готовы платить за идеальную фигуру

41,5% россиян уверены, что смогут привести себя в форму до конца лета и подтянуть фигуру, поэтому не зацикливаются на этом. Четверть опрошенных (25,5%) принимают себя такими, какие есть, 18% респондентов сильно переживают и чувствуют неуверенность в себе из-за несовершенного внешнего вида, а оставшиеся 15% просто не думали об этом, узнали СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Почти четверть респондентов (24%) не занимаются спортом. Однако остальные опрошенные (76%) стараются поддерживать физическую активность. Среди них каждый третий респондент (32%) заявил, что занимается спортом три раза в неделю, почти столько же (31,5%) — два дня из семи. 16% успевают заниматься физкультурой и спортом только один раз в неделю или реже. Каждый десятый (11,5%) ежедневно выполняет физические упражнения, практически столько же (9%) тренируются по возможности и настроению.

Желая лучше выглядеть и быть обладателем хорошей фигуры, респонденты не готовы тратить на это много денег. Причем треть (35%) опрошенных вообще не хотят оплачивать занятия спортом, поэтому 14% из них не занимаются спортом, а каждый пятый (21%) тренируется самостоятельно в домашних условиях, потому что не видит смысла платить за фитнес. 45% не жалко расстаться с суммой от 1 000 до 3 000 рублей в месяц. 18% опрошенных выделяют из своего бюджета на занятия спортом от 3000 до 10000 рублей в месяц. Только 2% тратят на эти цели ежемесячно свыше 10 тысяч рублей.

Россияне рассказали, какими видами спорта предпочитают занимаются. В топ-3 вошли фитнес (28%), езда на велосипеде (27%) и бег (23%). Наименее популярными (2%) оказались единоборства и водные виды спорта.

При этом 40% опрошенных занимаются спортом самостоятельно, 25% — с тренером. 22% тренируются самостоятельно по онлайн-урокам, еще 9% с помощью тренера онлайн и 4% используют фитнес-приложения.

По мнению опрошенных, питание также играет важную роль в улучшении фигуры. Респонденты придерживаются различных принципов питания и среди множества ответов выбрали наиболее популярные. Большинство (49%) считает, что избавиться от лишнего веса поможет сбалансированное питание с низким содержанием углеводов, сахара, жиров. 21% отдают предпочтение диете с повышенным содержанием белка в пище, 20% отмечают, что питаются по системе средиземноморской диеты(оливки, оливковое масло, хлеб, немного сыра, множество овощей, бобы и орехи, минимум красного мяса). В равных долях (по 13%) россияне придерживаются интервального голодания и кето-диеты. Еще 11% относят себя к веганам, вегетарианцам, фрукторианцам и сыроедам.

*Опрос 1236 респондентов проведен во всех регионах России в июне 2023 года.