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Изображение от freepik
Происшествия

Три человека пострадали в ночном пожаре в Рязани

Алексей Самохин

Во время ночного пожара в Рязани пострадали три человека. Об инциденте, ссылаясь на источник, сообщает «МК в Рязани».

Пожар случился ночью 10 мая в жилом доме на улице Интернациональной. С места происшествия в детскую ОКБ доставили подростка, получившего ожог плеча. Женщину с признаками отравления угарным газом отвезли в ОКБ. Мужчина от госпитализации отказался.

Подробности происшествия, официальная информация уточняются.

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