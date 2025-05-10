Три человека пострадали в ночном пожаре в Рязани

Во время ночного пожара в Рязани пострадали три человека. Об инциденте, ссылаясь на источник, сообщает «МК в Рязани».

Пожар случился ночью 10 мая в жилом доме на улице Интернациональной. С места происшествия в детскую ОКБ доставили подростка, получившего ожог плеча. Женщину с признаками отравления угарным газом отвезли в ОКБ. Мужчина от госпитализации отказался.

Подробности происшествия, официальная информация уточняются.