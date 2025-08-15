Три человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе

В результате ДТП в Клепиковском районе пострадали три человека. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

14 августа, примерно в 17:50, на 452-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе, 25-летний житель Касимовского района, управляя автомобилем «Рено Логан», по предварительной информации, выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 45-летней местной жительницы.

В результате аварии водители автомобилей, а также пассажир «Рено Логан» — 45 -летняя женщина — доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.