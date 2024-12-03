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Три человека пострадали в ДТП на улице Ситниковской в Рязани

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Алексей Самохин
ДТП на улице Ситниковской в Рязани

В результате ДТП на улице Ситниковской в Рязани, произошедшего 2 декабря, пострадали три человека. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

2 декабря, примерно в 12:25, в городе Рязани, напротив дома 34А на улице Ситниковская, 37-летний житель Самарской области, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2114 28-летнего рязанца.

В результате ДТП рязанец и его 35-летний пассажир, а также 24-летний пассажир первого автомобиля получили различные травмы и обратились за медицинской помощью.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

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