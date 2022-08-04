Три человека пострадали в ДТП на автодороге «Золотое кольцо» под Рязанью

В результате ДТП на 507 километре автодороги «Золотое кольцо» под Рязанью пострадали три человека. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 4 августа в 13.30 47-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем «Рендж Ровер Эвок», на регулируемом перекрёстке столкнулась с «Шевроле Лачетти» под управлением 27-летней девушки.

Помощь медиков потребовалась водителю «Шевроле», а также двум пассажиром второго автомобиля в возрасте 15 и 19 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.