Три человека пострадали при съезде «Лексуса» в воду с моста

В Рязанской области 19 июля три человека пострадали при съезде автомобиля в воду. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В поселке Ермишь 19 июля в 5:10 рядом с домом №1 по улице Чарыкова автомобиль «Лексус» съехал с моста в воду. По предварительной информации, 43-летний мужчина, находившийся за рулем машины, не справился с управлением. В результате происшествия пассажиры в возрасте 40-ка, 39-ти и 28-ми лет получили травмы различной степени тяжести. Всем оказана медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.